Cuestión de lógica

Ahora que la economía está afectada, el Gobierno ha informado sobre un plan millonario para ayudar a la pequeña y mediana empresa a salir de la crisis. La idea, lógica y elemental, para levantar el país, luego de esta crisis producto de la pandemia, choca, empero, con la burocracia estatal. Si una empresa tiene tres o cuatro sucursales, la lógica indica que su propietario va a cerrar alguna de ellas, porque no podrá levantar el negocio con todas abiertas. Y aquí viene el pero… Mientras las cuentas de luz e internet vienen igualitas, el cierre de la empresa en sí es un calvario. Los funcionarios exigen cuanto papeleo, mientras los impuestos municipales siguen corriendo. Es un problema que complica el otro, porque, si el propósito es recuperar la economía, la burocracia también debe adaptarse a ese propósito. Y no se trata de que, porque hay sucursales, por eso es una empresa grande. Salones de belleza, negocios pequeños de venta de artículos, etc. son lugares que cada uno emplea tres o cuatro personas, pero que ahora, con la situación existente, es imposible que levanten todos. Es necesario que, tanto el Municipio como el propio Gobierno, faciliten el cierre de estas sucursales para darle un respiro a la empresa, al menos que empiece a bajar la ayuda gubernamental que permita mantener abierta todas las sucursales. Son cuatro meses que no generan ingresos y, por el contrario, los gastos siguen creciendo. Los alquileres suspendidos son el único alivio. Es un problema serio, al que hay que ponerle atención y trabajarlo con urgencia. ¡Así de simple!