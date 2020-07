Las cosas hay que decirlas como son. Panamá es un país que, si no agarramos “el toro por los cachos”, puede que caigamos todos al precipicio. Es necesario tomar decisiones contundentes, no porque convienen a un grupo y a otro no. Se trata de lo que conviene al interés común de la sociedad. Panamá tiene que buscar otro rumbo, porque seguir con un Sistema de Integración Centroamericana (SICA), no la lleva a ningún lado. Esto incluye, salirse del Parlacen que ahora muchos pregonan, no porque conviene a Panamá, sino porque los hijos de un expresidente reclaman su fuero. Sin embargo, mientras Panamá pertenezca al Parlacen, debe exigir que se cumplan todos los acuerdos, no importa si esto favorece a las personas que Estados Unidos abrió un proceso judicial. Seguir propiciando que las decisiones se tomen en base a si conviene o no a un grupo es aberrante y lejos de ayudarnos como país, nos divide como sociedad; nos vuelve ruines como seres humanos. Es cierto que el Parlacen es un refugio para muchos y no ha funcionado a lo largo de los años. Panamá debe renunciar a ese parlamento y, en su lugar, formar alianza con Colombia, el Perú y el Ecuador. Debe unirse territorialmente y fomentar un poderoso bloque que nos ayude a competir como debe ser. Seguir en el SICA y plegado al Parlacen es perder el tiempo, pero cerrar este organismo para afectar los intereses del enemigo político es ruin y miserable. ¡Así de simple!