Debatir el país

Ninguna sociedad progresa, si sus problemas no se discuten a profundidad. Los países tienen que pensarse, debatirse y madurar las mejores ideas para la toma de decisiones. En la Pensilvania de Benjamín Franklin, este tenía un lugar de reunión que denominaba La Cábala. De allí salieron muchas de sus grandes ideas que influyeron enormemente en la sociedad estadounidense. Fue justo en un lugar como este que recogió los grandes pensamientos de Harry Truman, quien luego de sus labores agrícolas iba al sitio de reunión y filosofaba con sus amigos sobre los proyectos que debían hacerse. ¿Cómo filosofamos los panameños el país? Antaño, grandes hombres panameños proponían y defendían sus ideas con el verbo o la pluma. Muchos se expresaron en grandes ensayos o a través de la poesía. En la actualidad, esto no ocurre. La mayoría de los temas a discusión no buscan la solución a los problemas, más bien atacan o culpan al adversario. Las grandes mentes de nuestro país se han recogido muchas en la comodidad de sus cátedras y si filosofan sobre algunos temas, lo hacen muy entre ellos. Tenemos que darle alas al pensamiento y nuevas ideas. Debemos debatir a profundidad Panamá, los grandes temas y madurar propuestas para el desarrollo del país. Treinta años han pasado desde la invasión y no salimos de los problemas cotidianos y, por el contrario, un ambiente tóxico es el que se apodera de nuestra sociedad. Hay que salir de ese círculo vicioso y entre todos, repensar Panamá. ¡Así de simple!