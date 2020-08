Ataques sin defensa

La envidiable posición geográfica de Panamá, su estratégico Canal y su exitoso sistema de abanderamiento de barcos, mantienen al país en la mira del mundo. Estos nichos que le proveen a los panameños importantes recursos económicos, sin duda, levantan la envidia de más de uno. Ya hemos sido víctima de los mal llamado “Panama Papers” y la eterna inclusión en listas de todos los colores. El problema, empero, no es la envidia que levanta Panamá y los ataques en su contra; es la pobre defensa que asumimos como país. Tan absurdo es esto que con los “Panama Papers”, los agresores tuvieron ayuda local y el Gobierno del momento solo se limitó a aguantar el porrazo. Hoy somos víctima nuevamente de publicaciones tan absurdas como acusar a Panamá de ser culpable de que un barco se partiera en dos y llenara de petróleo la isla Mauricio o, lo más inconcebible, de que Panamá es culpable de la explosión en Beirut. Irracional y lleno de señalamientos sin sentido es también una publicación del diario El País de España, donde prácticamente aseguran que el Canal se va a quedar sin agua. No son tiempos para jugar a solo ser víctima y quedarse para aguantar un desprestigio coordinado que, a todas luces, busca acorralar el país y someternos cual conquista, como en épocas pasadas. Tampoco estamos para estar a solas. Ya es hora de que Panamá busque aliados estratégicos cuya relación sea ganar-ganar. Pero Panamá tiene que levantar su voz fuerte o, de lo contrario, seguirán los golpes. Salgamos a defender el país, porque, si no, perdemos todos. ¡Así de simple!