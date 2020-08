La carretera por el Caribe

La idea de construir un tercer puente sobre el Canal en el área de Colón no debe quedar solo para comunicar a una población de esa provincia con el resto del país. Es, con visión larga, para ¡conectar Bocas del Toro con Colón y Panamá! Sin embargo, hay que concluirla y debe ser uno de los grandes proyectos del actual quinquenio. Pensando en grande, el desarrollo potencial de nuestro Caribe no solo daría trabajo a mucha gente, sino que descongestionaría la ruta pacífica, aliviando el tráfico y mejorando la calidad de vida de muchas personas. Con la vía costanera del Caribe, Panamá formaría un circuito carretero que es clave para el desarrollo integral del país. La clave de Panamá es crear un desarrollo integral que beneficie y desarrolle toda la población. Hoy, la realidad es otra, porque el mayor desarrollo solo está en la ciudad capital. Pero al tiempo que se concrete la construcción de esta carretera, hay que fomentar el desarrollo de los beneficios de esa ruta y no solo desde el potencial turístico, sino logístico. Está claro que Panamá tiene un inmenso potencial por desarrollar que son complementos al motor de nuestra economía que es el Canal. Dicen que la unión hace la fuerza y en esto, la empresa privada debe trabajar en conjunto con el Gobierno en el plan estratégico nacional. ¡Así de simple!