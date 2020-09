Alimento para la dictadura

La estrategia del caos ya ha sido probada en diversos lugares, más el resultado es el mismo: la decadencia del país y el sufrimiento de la sociedad. So pretexto de la lucha contra la corrupción y por la igualdad de oportunidades, los carburadores de las crisis, empero, lo único que tienen como intención es una sola cosa: hacerse con el poder y usufructuar la riqueza del país. Panamá necesita cambios profundos, pero no como los que abanican estos grupos que actúan criticando el sistema que ha imperado en los últimos 30 años y que, por no haberse hecho nada, la degradación paulatina ha llegado hasta la crisis que vivimos hoy. Los cambios, sin embargo, tienen que ser integrales y con el consenso de la mayoría de la sociedad. Destruir lo que hemos logrado hasta ahora con la malévola intención de hacerse con el poder, es lo más absurdo y mezquino de este tipo de charlatanes. Lo peor es que están abanicando informaciones falsas o con medias verdades, cooptando gremios y jóvenes con alguna influencia en redes, para que multipliquen el desorden, mientras avanzan en su plan político. Todos tienen derecho a participar en la política, pero no causando el desorden social. La corrupción en el país es de vieja data y hay que ponerle un alto. Pero el combate a este problema es integral, ya que la corrupción es tan severa en lo público como en lo privado. Lo peor es que el caos, muchas veces, termina con el nacimiento de dictadores y esa experiencia no la debemos volver a vivir en Panamá. ¡Así de simple!