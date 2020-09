A un gran mal, un gran remedio

Dicen que los grandes males, necesitan grandes remedios y la política partidista panameña lo necesita, y con urgencia. La degradación paulatina de los últimos 30 años es notoria, pues, grupos de la “sociedad civil” realizaron una campaña por años contra los partidos políticos, provocando la estampida de personas decentes que formaban parte de los diversos colectivos. La idea detrás de esta campaña se sustentaba en que la corrupción del país tenía su génesis en la “partidocracia”. La campaña causó una grieta profunda en la política partidista, pero esto no llevó a que desde la “sociedad civil” se llegara al poder o se tomaran los puestos de elección popular. ¡Produjo lo contrario! Los partidos políticos se llenaron de gente ligada a bandas y carteles que vieron la oportunidad de oro para tomarse los partidos y hacerse con el poder político del país. Esta campaña impulsada desde la “sociedad civil” causó un grave daño a Panamá y hoy vemos la clase de dirigente que nos lidera en la Asamblea, en las alcaldías o en las juntas comunales. Esa “sociedad civil” ahora se dio cuenta de que sin partidos políticos no llega al poder y aprovechando esa coyuntura, es el momento para hacer los cambios necesarios, como facilitar la inscripción de partidos políticos. En medio del análisis de las reformas electorales, sería oportuno que se baje la cantidad de adherentes de los partidos políticos a la cifra de las candidaturas de libre postulación, para fomentar la participación política y con estructura de todos los panameños. Hay que hacer cambios radicales y fomentar la participación y no al contrario. ¡Así de simple!