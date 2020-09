Hay que hacer un plan

Por más alentadoras que nos pongan las perspectivas para el próximo año, lo cierto es que enero pinta como un mes de terror. Se trata de la fecha en que ya no hay moratoria y los panameños deben enfrentar la realidad. Y esta realidad es la que asusta, porque la situación económica del país está difícil y miles de personas no van a poder trabajar, porque muchas empresas no estarán allí para recibirlas. Se trata, pues, de un panorama que se avecina y que, tanto el Gobierno como la empresa privada, deben prever con la mayor responsabilidad. En primer lugar, el Gobierno debe comenzar cuanto antes a darle liquidez a las empresas que proveen servicios e insumos al Estado y las que realizan obras públicas. La empresa privada, por su parte, debe estudiar una fórmula que permita a las personas recuperarse de este duro golpe. Y es que es mentira que una persona que quedó desempleada y siga así en enero por efecto de la pandemia, podría hacer frente a sus compromisos apenas arranca enero. Lo más sensato es que el Gobierno tome la iniciativa y acuerde alguna fórmula con la empresa privada. La economía del país hay que recuperarla lo más pronto posible y esto significa que la estrategia tiene que ser en conjunto. Enero está a la vuelta de la esquina y aquí hay dos alternativas: enfrentar la realidad con una estrategia definida o caer en el abismo sin un plan. Hay miles de personas que no podrán pagar sus autos, casas, préstamos, etc., y eso no es parte del juegavivo, es que no hay trabajo y, por ende, ingresos con los que hacerle frente a los compromisos, al menos que se trace un plan. ¡Así de simple