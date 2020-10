En la China de Deng Xiaoping, el hombre considerado el “Arquitecto General de Reforma y Apertura”, se puso en marcha una fórmula que fue clave para la transformación del coloso oriental: hacer que las instituciones estatales que hasta ese momento eran cargas para el Estado, se convirtieran en instituciones que dieran dividendos. ¿Cómo fue posible ese cambio? Lo primero que planteó Deng Xiaoping fue poner al frente de cada institución a personas que tuviesen la capacidad y el conocimiento para hacer una empresa rentable. Lo segundo, que, desde él, hacia abajo, fuesen conscientes del esfuerzo para lograr el cambio. Esa determinación de Deng Xiaoping es la que tenemos que emular en Panamá y convertir a instituciones que hoy son cargas para el Estado, en eficientes y productivas. Que le generen dividendos al Estado como lo hace el Canal. Hay que partir despolitizando los nombramientos de los directores o gerentes de esas instituciones estatales como el Idaan, Cotel, Dimaud, etc., y colocando a personas que tengan un conocimiento y experiencia en transformación de empresas no rentables a rentables. Hay que destetar el presupuesto de estas instituciones del Ministerio de Economía y Finanzas y que cada institución maneje su presupuesto, y no seguir dependiendo de un burócrata en el MEF, que es quien decide qué se compra y cuánto se invierte. En pocas palabras, hay que transformar la administración pública, porque se trata de un cambio necesario para el desarrollo del país. ¡Así de simple!