De lo absurdo vivimos a diario y lo peor es que la sociedad se ha sumido en esa burbuja de aceptar las cosas, porque es lo que hay. Un ejemplo de esto es el Idaan, empresa que debiera estar generando millones de dólares en dividendos, pero hoy es una institución en quiebra. Y las cosas ilógicas son de espanto. El Idaan produce agua potable y tiene como clientes a varias empresas que venden agua embotellada. A las empresas de agua embotellada les va muy bien, pero al Idaan le va muy mal. Eso no tiene sentido ni ninguna lógica. La única explicación que se puede dar para que el Idaan, por décadas, se mantenga como una institución en quiebra es que se hace a propósito para que prospere la corrupción. Y no es cuestión de ahora, es cuestión de años. El actual administrador del Idaan tiene año y medio en el cargo y hasta ahora no se ha escuchado un plan para revertir este sistema en el Idaan que a todas luces es un robo a mano armada a la sociedad. El Idaan, al igual que el Canal, tiene la gran oportunidad de florecer como un negocio muy, pero muy lucrativo. El agua dulce es nuestro tesoro y la dejamos escurrir cada año. No tendría lógica que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo mantenga esta entidad en quiebra, en lugar de transformarla en una empresa que genere dividendos. Seguir como va es seguir alimentando la corrupción. ¡Así de simple!