Hoy, cuando los panameños honramos la memoria de nuestros seres queridos, dediquemos un espacio para honrar la memoria histórica por esos hombres y mujeres que lucharon por la Patria. No son solo aquellos que perdieron la vida en una gesta, sino también aquellos que dedicaron su vida a construir este país llamado Panamá. El mundo transita por un cambio que marcará un antes y un después y no debemos ser solo testigos de esa transformación, sino protagonistas en la construcción de un nuevo Panamá. Somos solo cuatro millones de habitantes, pero tenemos un poder geopolítico inmenso. Es cuestión de acordar un plan de desarrollo integral del país, con metas específicas. Los que nos antecedieron trazaron el camino en la lucha por la recuperación plena de la soberanía; nos toca trazar el camino para que Panamá alcance por fin la victoria y se ponga en la cúspide del desarrollo. Por los mártires de enero de 1964, qué tal si honramos su legado con las utilidades que genera el Canal. ¿Por qué no financiar la educación a través de una nueva institución del Estado que ejecute con eficiencia un moderno sistema de educación que sustituya el Meduca como fábrica de desigualdad? Estamos por entrar a un diálogo nacional para el Acuerdo del Bicentenario. Es el momento preciso para crear ese Plan Panamá que nos lleve al desarrollo. Se lo debemos a todos esos hombres y mujeres que han luchado y luchan por esta Patria. ¡Así de simple!