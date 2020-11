Los problemas de Panamá son muchos y las soluciones múltiples. Sin embargo, si hay algo que está carcomiendo a esta sociedad es la falta de confianza. No importa quién suba al poder, ni qué grandes proyectos tenga en mente. La desconfianza se apodera y destroza todo a su alrededor. Es urgente que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo genere esa confianza que ha perdido la sociedad desde hace lustros. El diálogo nacional para llegar al Acuerdo del Bicentenario es una ventana importantísima no solo para llegar a los acuerdos en sí, sino para recobrar la confianza en la sociedad. Desde hace varios lustros que se habla de la necesidad de un cambio constitucional, algunos proponen que sea a través de reformas, otros a través de constituyente. Los candidatos presidenciales lo prometen, pero ninguno concreta a la hora que le toca tomar la decisión. Al final, no solo se mantiene la vigencia de la Constitución actual, con todos sus vicios y falencias, sino que se le acentúa la desconfianza a la sociedad, lo que es un pecado capital. Si ahora que empieza el diálogo no se atiende este problema de desconfianza que hay en el país, nada de lo demás podrá dar frutos. Es cierto que el país necesita más ingresos, más seguridad, mejor educación, etc., pero para darle todo eso a la población, el país necesita recobrar la confianza. Creer en sus dirigentes, en su Gobierno, en que su país sí puede alcanzar el grado de desarrollo humano. ¡Así de simple!