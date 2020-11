Hay varios problemas que enfrenta la Caja de Seguro Social que van a atenderse en el diálogo que inicia el próximo 18 de enero. El principal problema, empero, es la insostenibilidad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero no menos importante es el servicio de citas y la falta de medicamentos que son quejas recurrentes. Los otros problemas que enfrenta la Caja son de índole netamente administrativo, porque por años se dejó crecer un monstruo de mil cabezas y hoy es muy difícil controlarlo. Se trata de la mafia médica, la mafia sindical, la mafia de las compras de medicamentos, la mafia de la compra de insumos… Cada una “jala pa' su pico”, como dicen en el argot popular. Pero también están los bancos que quieren hacerse de los fondos de la Caja, pagando un pobre interés. No hay tiempo para gastar neuronas en lo que ya se sabe. La cotización, aunque la suban más de lo que ya está, no va a dar para cubrir el programa de pensiones e insistir en eso es repetir el error. Por eso hay que ver la solución de la Caja desde otro ángulo. Hay que ver la Caja como un ente que produzca dinero. La Caja puede invertir en proyectos de agua potable, electricidad y por qué no, en el servicio de internet. Los réditos que produzcan esos negocios a la Caja servirán para suplir los ingresos que las cuotas de los obreros no pueden ni podrán cubrir. Pero paralelo a los cambios estructurales para dotar de ingresos al Programa IVM, hay que descabezar todas esas mafias enquistadas en la Caja, que la desangran a diario.