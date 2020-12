Por décadas, el poder Ejecutivo es sinónimo de concentración de poder. Muchos presidentes prometieron acabar con esa concentración y abonar el camino a la descentralización para mejor equilibrio del poder. Sin embargo, la descentralización no ha sido llevada como un mecanismo para desconcentrar el poder, más bien la descentralización obedece a una jugada politiquera y presupuestaria. La descentralización tuvo su génesis en el Gobierno de Torrijos, pero fue el de Varela el que la empujó con una ley. Pero esa descentralización que hizo Varela no vino acompañada con lo que debió ser, que es que el municipio maneje todo lo referente a la educación, salud, servicios públicos, etc., como funciona en otras partes del mundo. La descentralización de Varela y ahora del PRD es una asignación presupuestaria que maneja el distrito, pero a través de las juntas comunales. Lo que han hecho es darle una cantidad de dinero a las juntas comunales para “proyectos”, que en la práctica es una forma disfrazada de las cuestionadas partidas circuitales. Y como la figura funciona bien a los diputados, estos raudos y veloces están creciendo el número de corregimientos y están volviendo picadillo la división política del país. Panamá requiere de una descentralización verdadera, donde cada municipio vele por sus escuelas, sus hospitales, sus servicios públicos en general, no para que los diputados, alcaldes y representantes se repartan el dinero público sin que haya un verdadero desarrollo en cada rincón del país.