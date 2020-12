Los últimos 30 años han sido de sobresaltos en la política panameña, donde la improvisación y la equivocación nos han sumido en la desconfianza que hoy siente la sociedad con lo político en general. Primero fue el ataque visceral contra los partidos políticos, tratando de que la sociedad civil fuese la que asumiera las riendas del poder. Lo segundo y quizás más importante es la mediocre oposición. Se trata pues, de dos aspectos que han dado golpes certeros a la institucionalidad del país, floreciendo la corrupción que nos carcome. La decisión de atacar a los partidos provocó que gente buena, con deseo de contribuir con el país, se saliera de los partidos o decidiera no entrar. Eso nos redujo a tener una membresía partidista no de la mejor calidad, que es la que ha terminado haciendo Gobierno. Este debilitamiento de los partidos nos condujo a tener partidos que no buscan el bien común, sino el poder para hacerse con los bienes públicos. Su oposición es tan mediocre que, lejos de ayudar a desarrollar el país, lo que hacen es hundirlo más en la podredumbre. Como bien lo plantea el abogado y escritor español Manuel Palomares Herrera: “La buena oposición no es la que busca entorpecer, poner palos en la rueda ni frenar, sino aquella que busca la transparencia en su labor, proponer alternativas edificantes y aportar la crítica constructiva y su importancia radica en que, si hay una buena oposición, la garantía de la legalidad está asegurada”, y eso no es lo que tenemos en Panamá, sino una oposición mediocre. Si queremos avanzar, los partidos políticos tienen que cambiar de brújula. ¡Así de simple!