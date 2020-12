La convulsión política y social no ha cejado durante esta pandemia y menos en estos días previos a la Navidad. Desde Estados Unidos hasta Brasil, la situación es tensa y muy peligrosa, lo que indica que América está atravesando un momento convulso que nadie puede determinar o predecir hacia dónde camina. Mientras que Donald Trump aún no acepta su derrota electoral en Estados Unidos, Daniel Ortega le cierra los espacios a los opositores para que no puedan correr a la Presidencia de Nicaragua. Guatemala, Costa Rica y Perú están caminando en una cuerda floja y Chile está a la expectativa de lo que ocurra en los próximos meses. Panamá también es escenario de coincidencias muy dispares, donde el descontento social puede encender la chispa de las revueltas. En pocas palabras, la situación es difícil, por no decir peligrosa. Hoy, es nuestra Nochebuena, una celebración religiosa de acuerdo con la tradición católica, que profesa la inmensa mayoría del pueblo panameño. Lo más importante es que, independientemente de si practica el catolicismo o no, se aproveche la coyuntura para reflexionar por el país. Que nos permita coincidir en llegar a acuerdos como panameños para enrumbar el país hacia el desarrollo, porque continuar en el desgaste y el caos nos afecta a todos por igual. ¡Así de simple