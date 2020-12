Hemos pasado la Navidad en una burbuja y distanciamiento obligado por un microscópico virus. El cierre de año que está a la víspera nos deja al país herido en la salud, en la economía y con un desasosiego general que nos afecta hasta la mente. Una de las estupideces que ha emergido en estos días es cuán más afectado es un país sobre otro o si a este país llegó ya la vacuna y a nosotros aún no. El egoísmo y la falta de solidaridad siguen sobresaliendo y qué decir de la quejadera generalizada. El virus ha atacado a la humanidad y pareciera que mucha gente no se ha dado cuenta aún. Afortunadamente han aparecido ya unas vacunas que parecen ser un antídoto importante contra este virus y lo que debemos hacer es congratularnos, porque la humanidad ya empezó a vacunarse, no importa si primero le tocó a este o aquel país. Y mientras no llegue al nuestro, quejarse no es opción. Nuestra responsabilidad es aplicar las medidas de bioseguridad personal, lavarse las manos, usar alcohol, usar mascarillas, pantallas faciales… No pierda la cabeza preocupándose por algo que no está en sus manos resolver; haga su parte en esta pandemia, sea positivo e ingénieselas para ayudar a reflotar la economía del país. Debemos estar unidos, porque es la única manera de sobreponernos a una pandemia como la que atacó a todo el mundo y quejarse no es opción. ¡Así de simple!