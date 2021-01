Abrir paso a los jóvenes

Muchos políticos están enquistados en una época que ya pasó y desde esa perspectiva quieren seguir gobernando. Se equivocan, porque chocan con una juventud que ya se hartó de esa forma de gobernar y está comenzando a rebelarse en toda América Latina. Chile, Perú, Colombia y en Cuba, al Movimiento San Isidro hay que seguirle la pista. Se trata de jóvenes entre los 20 y 35 años que están decepcionados de Gobiernos que les reducen las oportunidades, pero que los viejos políticos quieren mantener so pretexto de que defienden la democracia. Traen de ejemplos conceptos del pasado, épocas que les son ajenas a los jóvenes, que no los ligan por ninguna parte. Los jóvenes quieren vivir y forjar su propia historia. Y mientras los políticos se enquistan en esas viejas fórmulas, los países siguen sin un verdadero Estado de derechos y con una campante corrupción. Los jóvenes todos han viajado por el mundo. No necesitan abordar un avión y llegar a París, Londres o los Alpes suizos. Con solo accionar una aplicación en su celular ven lo que disfrutan otras sociedades y se preguntan “¿por qué yo no tengo eso?”. Son esas oportunidades que se les están negando al seguir con políticas públicas sin sentido, con una institucionalidad endeble y con un sistema presidencialista obsoleto y mediocre. Hay que abrirles espacios a los jóvenes, refrescarse con sus nuevas ideas y forjar un porvenir para todos. No hacerlo es castrar el desarrollo de la sociedad. ¡Así de simple!