El concepto no es nuevo ni es propio de la política, porque en las empresas es común el relevo generacional. El general Omar Torrijos Herrera pregonaba, con el relevo generacional, una nueva casta de jóvenes bien formados que reemplazaría a los veteranos que debían pasar al retiro. Sin embargo, la realidad es que hoy la juventud reclama esos espacios, pero muchos de esos viejos políticos se niegan a dárselos, porque temen que las cosas vayan a peor. Y el problema es mayúsculo en los diversos países, porque, mientras el mundo se entretenía con la globalización y el advenimiento de la era digital, la política quedó al margen y se descuidó la formación de cuadros. Estados Unidos, por ejemplo, sufre una situación muy difícil, porque desde la Presidencia, con el presidente electo, Joe Biden, hasta la dirigencia del Congreso y el Senado están compuestos por personas de avanzada edad y no hay relevo inmediato, no porque no quieran, sino porque no hay gente con la capacidad adecuada. Biden tiene 78 años; Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, 80 años; Steny Hoyer, de 81 años, es el líder de la mayoría en la Cámara. Jim Clyburn, encargado de velar por la disciplina del Partido Demócrata, tiene 80 años. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, tiene 70 años y Mich McConnell, líder de los republicanos, 78 años. La situación es crítica, porque tanto demócratas como republicanos descuidaron la formación de cuadros y se enquistaron en el poder. Panamá tiene un problema mayor, porque aquí los partidos abandonaron las escuelas de formación y fueron reemplazadas por mercaderes de la política. Es hora de retomar la formación de cuadros y educar políticamente a los jóvenes, para cumplir con el relevo generacional necesario. No hacerlo es atentar contra el futuro del país. ¡Así de simple!