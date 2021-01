La Constitución, en su artículo 113, dice lo siguiente: “Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y demás contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad sociales. La ley proveerá la implantación de tales servicios a medida que las necesidades exijan”. Quizás lo recomendable es separar los programas y volverlos entidades autónomas como plantea la Constitución. Ya está demostrado que como están, no funcionan y persistir en ese modelo es continuar en el error. Ya hay sugerencias de que se separen los programas en entidades individuales y cada cual tenga su propia administración. En cuanto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el más afectado, el modelo actual no da y hay que cambiarlo. También hay propuestas de que, si los panameños se niegan a que se aumente la edad de jubilación y que se aumente el aporte, entonces, la mejor fórmula es aumentar los años de cotización. En Panamá son 20 años de cotización, pero en la mayoría de los países son 30 y 40 años. Lo cierto es que hay que salir de ese diálogo por la CSS con una alternativa que sea modelo para el mundo y para eso hay que pensar fuera del círculo, porque lo que está, no funciona. ¡Así de simple!