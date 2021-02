Unidad para Venezuela

La lógica indica que Venezuela necesita del apoyo de todos para lograr levantarse. Esto conlleva a deponer posturas radicales y llegar a entendimientos entre Gobierno y oposición. Los extremos no conducen a ningún lado y, por el contrario, desangran más al país. Panamá sí puede jugar un papel importante en esa transición, uniendo a un grupo de países que ayuden a despejar el camino. Lo más conveniente sería formar un Gobierno de unidad, donde un nuevo presidente conforme un gabinete variopinto para estabilizar el país. El primer y gran paso de ese nuevo Gobierno es generar confianza y en el término de 18 a 24 meses, llamar a elecciones libres. El chavismo, con el argumento de que toda la culpa es del imperio, ya no se lo creen ni ellos mismos; la oposición, por su parte, tampoco logra articular un mensaje coherente que logre la unidad del país. Por el contrario, hay varios liderazgos, donde lo que más aflora son los egos. El Grupo de Lima perdió su fuerza y menos con una OEA liderada por alguien que ha fallado en sus actuaciones, tanto en Venezuela como, más recientemente, en Bolivia. Panamá ha dado un paso al retirar las credenciales de embajadora a la representante de Guaidó, no por la persona, porque es una mujer con amplio manejo, sino por dejar de patrocinar una corriente que no va a llevar a Venezuela a la esperada democracia. Le toca a Maduro hacer su jugada y permitir la apertura, llamar a un diálogo para formar un nuevo Gobierno de unidad, que Panamá puede ayudar a formar. No hacer nada no es opción. ¡Así de simple!