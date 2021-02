Mirémonos en Ecuador

Ecuador es un país sumido por las mismas crisis que padecen los demás países latinoamericanos, con un presidencialismo que concentra el poder en una persona y que no lleva al desarrollo humano. Rafael Correa estuvo en el cargo durante diez años y luego llevó de la mano a Lenín Moreno, quien lo terminó traicionando y uniéndose a los adversarios de Correa. El domingo volvieron las elecciones y el candidato de Correa, porque a este le impidieron correr, logró una victoria y, aunque no alcanzó la primera vuelta, le sacó más de diez puntos a sus más cercanos rivales. La derecha ecuatoriana logró tomarse el poder al gobernar con Moreno, luego esa misma derecha no ha podido mantener el poder y su candidato Lasso quizás ni logre la segunda vuelta. Lo que sí es cierto es que Ecuador se ha volcado más a la izquierda y entre el candidato de Correa y los otros tres que estuvieron entre los cinco más votados suman casi el 70 por ciento del electorado. El ejemplo es similar al de Bolivia, donde la derecha le arrebató el poder a Evo Morales y luego lo perdió en las elecciones inmediatamente después. En Panamá, un grupo de políticos y movimientos de derecha juegan a la desestabilización y solo tienen que mirarse en Ecuador y en Bolivia para que reflejen lo que podría pasar. Lo que deben hacer estos grupos es presentar una propuesta coherente con una proyección del país hacia el desarrollo y no solo cuestionar y desestabilizar, porque perdemos todos. ¡Así de simple!