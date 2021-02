La gran responsabilidad del Gobierno es purgar a sus estamentos de seguridad, muchos de ellos cooptados por los barones de la droga y eso, para nadie es un secreto. El problema se hace más grande y los Gobiernos prefieren “echarle tierrita”. Igual pasa con los partidos políticos, que muchos de sus miembros están allí porque es la estrategia por parte de los narcotraficantes de tomarse el control político del país. Lo peor es que el periodismo panameño poco hace al respecto y prefiere estar en la periferia de la corrupción como el problema más grande que hay en el país, cuando los barones de la droga están ganando cada día más terreno en Panamá. México es un ejemplo y lo peor es que acá lamentamos los crímenes contra los periodistas que denuncian este grave asunto, pero no vemos que en Panamá la situación va por el mismo camino. Hay que hacer una limpieza total y depurar tanto estamentos de seguridad como partidos políticos. De seguir al paso que se va, mirando para otro lado, en menos de una década estaremos como México. Hace dos quinquenios el ex ministro de Seguridad José Raúl Mulino denunció este asunto, que ocurría en la propia Asamblea Nacional. Poco se hizo o quizás nada. Igual pasó con el propio expresidente Varela. Pero tampoco pasó mucho. Ya no se debe darle largas al asunto. Es un problema real y hay que sacarlo de raíz, porque después será muy tarde. ¡Así de simple!