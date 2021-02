“Lo peor es que desde 2018 la Unicef había dado la clarinada y no ocurrió nada. No cabe menos que una sanción ejemplar a los responsables

Lo ocurrido en los albergues de menores de edad es una prueba palpable de la negligencia institucional. Se sabía desde hace años, los casos habían sido documentados, pero los responsables no hicieron nada; por el contrario, despidieron a quienes hicieron las advertencias. El país y el mundo se han horrorizado porque decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en, al menos, 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado, de acuerdo a un informe de una subcomisión designada por la Asamblea Nacional para investigar este caso. "… Existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual …", además de las malas condiciones en las que viven, señala el informe. El Ministerio Público debe ponerle todo el empeño para sancionar a los responsables y que la medida sea ejemplar por esta negligencia espantosa. El subsidio del Estado a estos albergues era para proteger y ayudar al desarrollo de estos niños, pero en realidad se usó para el maltrato, la violación sexual y el abuso sicológico de los menores. Lo peor es que desde 2018 la Unicef había dado la clarinada y no ocurrió nada. No cabe menos que una sanción ejemplar a los responsables. ¡Así de simple!