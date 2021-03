Dilatación del diálogo

La realidad de la Caja de Seguro Social es conocida. Y se explica de forma simple: no hay la cantidad de fondos suficientes para cumplir con los pagos a los jubilados. Hoy, las jubilaciones se comen las reservas y de no hacer nada, esto podría colapsar pronto. Dos Gobiernos pasaron y “patearon la pelota” y hemos llegado al punto en que no hacer nada es el peor error. El 18 de enero se instaló la mesa del diálogo para acordar alternativas de solución, pero dos meses han transcurrido y no hay avances concretos. Se trata de algo absurdo, pero cuando se analiza por qué no se avanza, hay un grupo que dilata todo el proceso, porque su fin no es otro que conseguir que sea el Gobierno el que tenga que meterse la mano al bolsillo y resolver el problema. Y es la posición más absurda que hay, porque sería traspasar el problema de la Caja a todos los contribuyentes, cuando la Caja debe ser un ente solvente y con fuerza financiera por sí misma. La propuesta que pone el número de cuotas a 35 años para jubilarse es viable, porque permite que la persona decida su edad de retiro por sí misma. No tiene sentido dilatar el diálogo y menos sabiendo que no hacer nada no solo afecta a asegurados y jubilados, sino a toda la sociedad y pone en riesgo al país. ¡Así de simple!