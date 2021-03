Libre empresa y educación

En la Asamblea se aprobó un proyecto de ley que obliga a las escuelas y universidades privadas a una rebaja de hasta el 25 por ciento de las mensualidades. La sanción de esta iniciativa legislativa atenta contra la libre empresa y es un duro golpe a la seguridad jurídica. Es entendible que la situación económica afecte la economía de muchos hogares panameños, pero la decisión de una familia de meter a su hijo a una escuela privada es un acto voluntario. Igual pasa con una barbería o un supermercado, donde nadie obliga a una persona a cortarse el cabello o comprar sus alimentos en un local determinado. El florecimiento de las escuelas privadas es producto de la pobre educación pública. En países como Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, etc. la educación pública es una educación de primera. El esfuerzo de los diputados no debe centrarse en atentar contra la libre empresa, sino en lograr un mejor presupuesto para las escuelas públicas, que se descentralice el sistema de enseñanza y que las familias no se vean obligadas a meter a sus hijos a las escuelas privadas, por una pésima educación pública. Aunque suene muy popular la ley que obliga al descuento en las mensualidades, está lejos de ayudar a resolver los problemas educativos en Panamá, lo que hará es que la alternativa que tienen los padres de familia en una mejor educación para sus hijos, sencillamente la terminen perdiendo, porque nadie va a abrir una escuela que tenga regulación de precios. Esto es así, aunque no les guste a algunos. ¡Así de simple!