Los panameños merecen una educación de calidad y que sea pública y gratuita. ¿Por qué han florecido las escuelas privadas?, porque la educación pública no funciona en muchos lugares y en otros, porque la moda y el ego son los que han prevalecido. Por ejemplo, en los pueblos solo funciona la educación pública y nadie cuestiona las grandes mentes que han salido de esos centros. Un ejemplo donde la moda y el ego florece es en algunas barriadas donde hay escuelas públicas, con infraestructura adecuada, pero en una esquina, en una casa, florece una escuela privada. Los padres de familia meten a sus hijos allí, menospreciando la escuela pública, porque el ego los llena más. No quiere decir que esa escuela en un chalé sea mejor que la escuela pública, pero como la moda es “yo tengo a mi hijo en una escuela privada”, entonces menosprecian la escuela pública, cuando quizás esta les dé una mejor calidad de enseñanza y no les cuesta un centavo. Hay que legislar para que la escuela pública sea la moda, que tenga todas las herramientas, la infraestructura adecuada, como gimnasio, piscina, cancha, laboratorio... Exijamos porque eso pase; que la escuela pública sea de una sola jornada, que se descentralice y se maneje con patronatos. Que las familias se involucren en el cuidado de su escuela y que esta se convierta en el centro de la comunidad. Allí es donde los diputados deben legislar y entonces veremos florecer una educación de calidad. ¡Así de simple!