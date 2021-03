En nuestra sociedad panameña, y de toda Latinoamérica, subyace un mundo en paralelo que los políticos y los líderes de opinión se niegan a analizar a profundidad. Quizás lo consideren la “zurrapa social”, que es eso que todos saben que existe, pero que solo lo tocan con pinceladas en sus opiniones. Y ese mundo en paralelo es producto de la degradación de la propia sociedad, donde los valores no existen y florece el abuso a menores de edad, las pandillas que no dejan de entrar a barriadas completas y los abortos clandestinos. A esto se suma el mundo de las drogas que opera bajo la sombra, donde quien viole sus códigos, paga con la muerte. No hay arreglo de pena ni casa por cárcel. Lo único que vale es la bala que penetra el cráneo del infortunado. Es un mundo en crecimiento que hay que atender, porque cada día que pasa se multiplica y es la gangrena que nos mantiene como un país con una gran desigualdad social. Hay que cambiar el enfoque de cómo se tratan los problemas sociales del país, por uno que verdaderamente funcione y le dé esperanza a esa gente que hoy su mundo gira alrededor de la dádiva y de la delincuencia. Lo que se ha hecho hasta ahora no funciona, aunque se gasten millones de dólares en subsidios. Hay que cambiar de estrategia y que se analicen a profundidad los mejores caminos para sacar a esa población de la “zurrapa social”. ¡Así de simple!