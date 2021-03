“En América Latina y en el mundo entero hay decenas de países que todavía no tienen esperanza siquiera de empezar a vacunar”

La pandemia ha sacado lo bueno y lo malo. Lo bueno, la solidaridad, la persistencia, lo más humano de muchas personas… Lo malo, el juegavivo de algunos, la trampa, la miserableza… Pero lo malo también ha hecho aflorar la doble moral de los países más ricos. Por décadas han pregonado, con la ayuda a los países más pobres, por luchar contra la corrupción de esas sociedades sin institucionalidad, sin democracia, etc. Sin embargo, en esta pandemia, esos mismos países que hablan de la democracia, del bien común, de que hay que ser transparente, con las vacunas son todo lo contrario. Han sacado lo más ruin del ser humano. Se pertrechan para evitar que un mínimo de vacunas vaya a países que están seriamente afectados por el virus que los acecha. Estos mismos países se atacan entre ellos, cual machos alfas en una jauría, que quiere comerse la mejor presa… En América Latina y en el mundo entero hay decenas de países que todavía no tienen esperanza siquiera de empezar a vacunar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta ha implorado a los países ricos asegurarse de que realmente necesitan ordenar vacunas adicionales contra la COVID-19, para no socavar los intentos de entregarlas a los países más pobres. Es justo la doble moral que ha aflorado en este momento y eso también tenemos que erradicarlo de nuestra humanidad. ¡Así de simple!