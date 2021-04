La vuelta a clases

“¡Que habrá contagios!, es probable, pero no si todos los docentes cumplen y hacen cumplir las medidas de bioseguridad”

La educación es clave para el desarrollo de Panamá. La pandemia sacó a relucir las debilidades más grandes del sistema panameño y la plataforma virtual no alcanzó a todos. Lo peor es que la pandemia que causa el encierro está socavando nuestras vidas y eso en un niño se marca, porque atenta contra su propia formación. Se trata de un efecto sicológico que es nocivo para su formación, porque, al no interactuar con amigos y compañeros, interrumpe su nivel de socialización, necesario en su crecimiento y formación. Los estudiosos plantean que “ir a la escuela supone una infinidad de ventajas para los estudiantes. Entre otras cosas, verán aumentadas sus destrezas y tendrán la posibilidad de desarrollarse en el ámbito personal, emocional y social. Además de poder ser divertido para el niño el tiempo en la escuela, lo que es indudable es que este aumenta las habilidades sociales y la conciencia social, así como sus capacidades y aptitudes”. Incluso, el hecho de que las escuelas estén cerradas durante un largo período aumentará las desigualdades existentes y será especialmente perjudicial para los niños que viven en condiciones más desfavorecidas. Es necesario volver a la escuela y Panamá ha tenido el más largo período de cierre. ¡Que habrá contagios!, es probable, pero no si todos los docentes cumplen y hacen cumplir las medidas de bioseguridad. Mantener las escuelas cerradas es mantenerse en el error. ¡Así de simple!