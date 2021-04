La revolución del virus

La historia está llena de ejemplos donde siempre hay una revolución social que empuja los cambios. Y estas revoluciones no son más que producto de la opresión. Los judíos en Egipto, la Revolución Industrial y la emancipación de los pueblos de América contra la Corona española, son un par de ejemplos de esto. Hoy, empero, no hay revolución, porque la propia naturaleza se ha encargado de promover los cambios. Un microscópico organismo, letal, tiene al mundo en problemas. Ricos y pobres esperan una vacuna que los salve. Pero igual estamos repitiendo los mismos errores. Los países ricos están acaparando la cura y se olvidan de los más vulnerables. Sin embargo, ya los expertos vaticinan que las cosas con la COVID-19 no son de molde, porque este virus quizás “cree en la democracia” y puede obligar a pensar en los más vulnerables primero. Según algunos expertos, las variantes del virus podrían ser un efecto bumerán y cuando los ya vacunados estén creyendo estar libes del problema, llega el contraataque del virus. Lo que quizás nos está diciendo la naturaleza es que hay que empezar a vivir como verdaderos humanos, con sistemas que permitan el desarrollo de cada persona por igual. No se trata de que unos tengan más que otros, porque la riqueza ya no puede medirse con bienes materiales, sino con bienestar. Es la lógica del cambio hacia un nuevo mundo y un nuevo sentido de vida. En eso tiene que pensar el mundo. En eso tenemos que pensar en Panamá. ¡Así de simple!