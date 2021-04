Inmunizarnos contra los odios

Da tristeza, pero so pretexto de justicia, mucha gente destila odio. Es algo que no solo afecta a una persona, sino que enferma a la sociedad. Hay ventanas de optimismo, pero desde los noticieros se encargan de derramar pesimismo. No es culpa de nadie en particular; es culpa de todos. Incluso, hay quienes alegan que lo “negativo es lo que vende”, que “lo negativo es la noticia”, cuando estas frases trilladas están bien lejos de la realidad. Las noticias no son noticias por ser positivas o negativas; son noticias porque sobresalen o irrumpen en lo cotidiano. Lo cierto es que ese odio sí perturba, enferma y molesta. Un entrevistado descarga su veneno como si fuera gracia. Es un odio que se ha vuelto moda, porque quien más veneno destila se cree que mejor le va. En las redes, sobre todo en Twitter, se siente la amargura. Ya es hora de inmunizarnos contra estos odios y tomarnos las dosis de esperanza, confianza, vergüenza y optimismo que requiere nuestro Panamá para encarrilarse hacia el desarrollo. Es el camino más lógico para sentirnos en paz. Hay que buscar el camino de la reconciliación. Hay que dejar siempre un mensaje que construya. El odio nos conducirá hacia el conflicto y por eso debemos inmunizarnos contra el odio. Ese es el camino. Esa es la única y la mejor opción. ¡Así de simple!