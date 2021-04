Por décadas, Panamá solo ha explotado su economía en base al transitismo por el Canal. Pero Panamá tiene oportunidades más allá del Canal, porque toda su posición geográfica es estratégica. ¿Qué pasa que no despegamos? El egoísmo entre los diversos partidos y agrupaciones políticas parece que es lo que lo impide. No hay forma de que todos se sienten y acuerden un plan para los próximos 50 o 100 años. Lo peor es que los diversos Gobiernos tampoco han hecho nada para promover el acercamiento y si lo promueven, los partidos, en lugar de trabajar en el plan, lo que hacen es boicotearlo para que no se llegue a nada. Pero no hay tiempo que perder. Debemos tener un plan y ese es el primer paso para el salto económico. El segundo punto importante es identificar los grandes nichos económicos. Uno de ellos es, sin duda, los centros logísticos. ¿Por qué no tener aquí el centro de distribución de Amazon? ¿Por qué no hemos traído las ensambladoras de autos, computadoras, teléfonos móviles, televisores, aires acondicionados, etc.? Y, aunque muchos estén en desacuerdo, el cobre es abundante en Panamá y es un metal que se valoriza cada día, más ahora que migramos de los combustibles fósiles a la electricidad y tenemos que explotarlo para nuestro beneficio. Sí hay un gran porvenir para el gran salto. Lo que hay que hacer es tener un plan de desarrollo. ¡Así de simple!