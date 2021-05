En el Día del Trabajo

Parece contradictorio. Se conmemora el Día del Trabajo, pero sin trabajar. Cuestiones de costumbres, pero que ameritan mayor reflexión. La explotación de los trabajadores obligó a la gesta de Chicago y se consiguieron las ocho horas de trabajo como jornada laboral. Pero desde aquella época, las cosas han cambiado. Hoy, se trabaja por hora o se trabaja por servicios. Y es que el trabajo es dinámico y así de dinámico también tiene que ser el avance para la conmemoración de este día. No hay que quedarse en la exigencia de salarios mínimos; hay que reenfocar nuestra mente a lo que el trabajo significa. Hay trabajos que provocan desgaste físico, como la construcción y en esto un joven tiene ventaja sobre uno mayor. ¿Por qué entonces no se incentiva a ese trabajador a que conquiste otros oficios donde la fuerza física no sea el elemento fundamental, sino su mente? Otros trabajos como el de los restaurantes de comida rápida. Esos deben quedar para los jóvenes universitarios que les sirve para recibir un ingreso mientras estudian. ¿Por qué vegetar allí, si como profesional pasas a otro estadio? El trabajo es algo dinámico y así hay que empezarlo a ver, lejos de ese esquema de una sola jornada extendida y de allí hasta la jubilación. Hay que adaptarse a los tiempos. Al fin y al cabo, el trabajo hay que disfrutarlo y vivirlo y no hay nada que haga más feliz a una persona que trabajar en lo que le guste. ¡Feliz Día del Trabajo!