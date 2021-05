En estos tiempos de redes, ha surgido una pléyade de personas que so pretexto de periodismo, publican informaciones cargadas de opinión, con un claro sesgo de lo que pretenden acentuar y una predisposición manifiesta de infligir un daño. Es el tipo de comunicación que se conoce como “sicariato de la información”. La división palpable que hay en la sociedad panameña y el odio que se respira en el ambiente, ha hecho aflorar este tipo de comunicadores sicarios que algunos aplauden y otros quieren “matar”, por sus ataques brutales. Lo peor es que este tipo de comunicación ha gustado a algunos, porque es una forma de “acribillar mediáticamente al enemigo”, pero sin disparar una bala. El periodismo decente no es ese. El periodismo decente publica información que ayude a la sociedad a tomar decisiones. En una entrevista, el protagonista es el entrevistado, no el que entrevista. En una investigación, el periodista contrasta hechos, declaraciones, documentos…, no se vuelve protagonista del hecho investigado. Es como en una cobertura de guerra, el periodista debe informar con responsabilidad lo que sucede, no agarrar un arma y ponerse a disparar balas al lado del ejército con el que se identifica. Mañana conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión y qué mejor manera que luchar por el rescate de ese periodismo decente, que busca informar por el bien común. Que este día sea para reflexionar sobre el futuro del buen periodismo y que la libertad de expresión no se utilice para atacar a los enemigos, porque así es como se destruye un país. ¡Así de simple!