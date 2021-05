La fórmula del ITBMS

La situación de la Caja es dramática y hay que resolver el asunto sí, porque sí. No puede dejarse para después o como propone un grupo sindical que no se haga nada. La fórmula del aumento del ITBMS es válida, más cuando este aumento en las ventas no afecta en lo básico a los sectores medios y a los más vulnerables, ya que los rubros de mayor consumo están exentos de la aplicación de este impuesto, como por ejemplo los alimentos, las medicinas, la educación, etcétera. Y es necesario recordar -dice el economista que hizo el cálculo- que en nuestra región el ITBMS o IVA alcanza en Chile un 19 %, en Argentina un 21 %, en Colombia un 19 %, en México un 16 % y en Costa Rica un 13 %. Si el efecto de esta medida en Panamá nos llegara a un 12 %, es decir, un aumento del 5 % destinado a este fondo de ahorros exclusivo para pensiones, seguiría siendo esta realidad fiscal una de las mejores de la región. Y ese incremento del 5 % recaudaría más de 600 millones de dólares al año, lo que ayudaría muchísimo y no habría necesidad de tocar las medidas paramétricas. Según el economista, la solución basada en el incremento del ITBMS crea un interés en lo recaudado por parte de la ciudadanía, lo que motiva la participación de esta en el control de la evasión fiscal. Además, porque el mecanismo de recaudación existe (DGI), lo que evita montar un sistema para este fin, y por consiguiente no genera nuevos gastos operativos. Y otro punto fundamental es que al financiar en su mayoría las jubilaciones de todos los trabajadores, lo recaudado retorna a quienes más tributan (planillas) y su efecto mejora los niveles de la mala distribución del ingreso que existe en Panamá (Índice GENI). Es una fórmula que vale la pena debatirla. ¡Así de simple!