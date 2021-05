El Órgano Legislativo es uno de los tres poderes del Estado. Es el órgano político por excelencia y quizás el que mayor contacto directo tiene con la sociedad. Sin embargo, en los últimos años ha entrado en un descrédito paulatino que lo mantiene sumido de escándalos en escándalos. Desde las partidas circuitales hasta los asesores deportivos; desde la compra de implementos deportivos, hasta los carros exonerados. Y como si no quisieran perder la costumbre de estar negativamente en la palestra pública, ahora lograron que los vacunaran, saltándose todo el cronograma establecido y demostrando una vez más que tienen más privilegios que el resto de la población. Y no contentos con esto, lo exhiben con fotografías, como para restregárselo a la sociedad. Es esta una de las razones fundamentales por las que hay que cambiar la forma de elección de los diputados y que, en lugar de “caciques de pueblo”, tengamos líderes provinciales y nacionales que se les admire. ¡Qué lejos están de los Carlos Iván Zúñiga o de los Jorge Rubén Rosas!, cuya voz tronaba e inspiraba al país con mensajes profundos sobre el devenir nacional. Los panameños no nos merecemos esto y hay que acabar con ese juegavivo ya. ¡Así de simple!