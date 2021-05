La economía, la economía…

Recientemente, salió a la luz una encuesta en la que los panameños, lejos del tema de boga para algunos medios y partidos políticos, la corrupción no es lo que más les preocupa, sino la economía. Y es esa la gran incógnita sobre el futuro del país canalero. Dice el analista René Quevedo que Panamá necesita crear empleos formales, porque los últimos 10 años (2010-2920), 92 de cada cien empleos fueron informales y que el ocho por ciento de esos empleos formales fueron por aumento de la planilla estatal. Y justo esto va acorde con el aumento de los empleados en la Caja de Seguro Social durante los períodos 2009-2019, que en los dos Gobiernos de Martinelli y Varela se aumentó 23 645 funcionarios; 12 909 Varela y 10 736 Martinelli. Lo anterior refleja que Panamá no está planificando y todo se hace por impulso, sin crear un esquema de desarrollo a largo plazo. Estos hechos no son únicos del país, porque justo son esas las causas de los estallidos sociales en otros países de América Latina. Panamá tiene que planificar su futuro y eso significa crear empleos formales, porque esa es la única forma de mover la economía, lo que a su vez le da solidez a la Caja de Seguro Social para que esta pueda salvaguardar la sostenibilidad del sistema y al mismo tiempo que los que se retiran, gocen de una jubilación justa. Es el ciclo lógico por el que hay que trabajar, pero con planificación e inteligencia. Hacer lo contrario es caminar como “arriera sin pestañas”. ¡Así de simple!