Tiempos de cambio

Ya lo hemos dicho en estas mismas líneas que el mundo atraviesa una metamorfosis y que muchos países que están arriba, bajarán de escaño y otros que han estado abajo, subirán a la cima. Es la ley de la historia y quienes vivimos este período, podremos solo ser espectadores o participar activamente para sacar la mayor ventaja para el país. Muchos se han sorprendido por lo que ha sucedido en Perú, pero quizás el triunfo de un campesino o indígena en ese país era cuestión de tiempo. El abandono al que habían sido sometidos desde antes del primer Gobierno de Alan García, pasando por Fujimori, Toledo, nuevamente García, Ollanta y el popurrí que vino después…, no vislumbraba otra cosa que un malestar que se iba acumulando y que se expresó en las urnas el domingo. Pedro Castillo, sin embargo, no la tiene fácil. Primero tiene que unir el país y, segundo, llegar a acuerdos, porque, de lo contrario, correrá la suerte de sus antecesores en el período que está por culminar, donde ni bien el nuevo mandatario había calentado la silla y ya estaba depuesto. Uno de los grandes males en nuestros países es la débil institucionalidad y el florecimiento de la corrupción, producto de sociedades sin valores. Panamá tiene que mirar de cerca lo que ocurre en estos países y hacer un giro radical en la atención de esa población marginada. El país no solo tiene una gran oportunidad para aprovechar la coyuntura, pero debe sentar bases sólidas y frenar la corrupción. ¡Así de simple!