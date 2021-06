El mundo ha cambiado y Panamá no es la excepción. Sin embargo, no todo ha sido para bien y muchas cosas que dejamos en el pasado, hoy vuelven a la vida, porque por lo que cambiamos no nos fue mejor. Y ejemplos hay muchos. Hasta la aparición del plástico, el reciclado era común en nuestro país. Una soda o una cerveza requerían depósito para poder llevarlas a casa. La gente llevaba su salveque, chácara o bolsa de tela para cargar sus compras. Todo esto desapareció por el plástico, hasta que nos vimos inundados de este material en cada rincón, cada río y en lo más profundo del océano. Pero, así como el plástico nos cambió la vida y no necesariamente para bien en todos los aspectos, los panameños abandonamos algunas materias como cívica, educación para el hogar y agricultura, que se impartían en la escuela. La forma cómo ha cambiado la educación en Panamá es evidente y no necesariamente para mejor. El deterioro es monumental y por más que algunos defiendan lo que se hizo, la realidad es evidente. Con esas materias, los estudiantes lograban compenetrarse con las cuestiones prácticas de la vida. Dicen que estas materias quedaron dentro del pensum general, pero lo cierto es que no funciona. Tenemos que rescatar lo que funcionaba y así como volvemos al reciclaje y a llevar salveques, chácaras y bolsas de tela para cargar nuestras compras es justo que volvamos a impartir cívica, educación para el hogar y agricultura en las escuelas y colegios. ¡Así de simple!