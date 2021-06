“Según la lectura de las más de once mil propuestas sobre el agro en el Pacto del Bicentenario, […] no sabemos manejar el agua ni en abundancia ni en escasez”

Si hay algo a lo que prestarle atención en Panamá es al agua. Se trata de un recurso valiosísimo, abundante en nuestro país, pero que no lo sabemos manejar. Es como el país que está flotando en petróleo, pero no lo sabe explotar. Así estamos con el agua. Según la lectura de las más de once mil propuestas sobre el agro en el Pacto del Bicentenario, que entraron por la plataforma Ágora, cuyo diagnóstico está en evaluación, lo que se desprende es que no sabemos manejar el agua ni en abundancia ni en escasez. Y este es un grave problema. Los Países Bajos, que nosotros conocemos como Holanda, está rodeado de agua. Es más, hay lugares donde no hay carreteras, sino canales por donde se transporta la población. Pero la sociedad ha comprendido a profundidad cómo manejar el agua y tienen una agricultura que es una de las más avanzada del mundo. Al otro extremo está Israel, que tiene escasez de agua, pero su agricultura también está entre las pioneras en el mundo. Panamá tiene agua en abundancia y agua dulce de la buena. Tiene una precipitación pluvial anual altísima, comparada con otros países en el mundo, pero nuestro manejo del agua, salvo por el Canal de Panamá, es paupérrimo. Da tristeza cómo escasea el agua en muchos lugares. Cómo se mueren los animales en verano. Lo triste es que Gobiernos van y Gobiernos vienen y el manejo del agua sigue deteriorándose. Que sirva este diagnóstico para levantar la conciencia y establecer una política sobre el manejo del agua como debe ser. ¡Así de simple!