Panamá, como la mayoría de los países latinoamericanos, transita cual nave en medio de un canal lleno de meteoros y rocas. Quedarse estático no es opción y para llegar bien, hay que sortear los obstáculos. Algunos países ya han sido golpeados en su transitar, como Chile o Colombia, entre otros y Panamá no está exenta de que algo así le pase. Para evitar chocar, se necesita generar confianza y crear una estrategia única de país. Lo triste es que en Panamá parece “arriera sin pestañas”, porque por un lado varios grupos empujan una constituyente; otros, promueven que la CSS siga como está, aunque vaya directo al despeñadero; otro grupo, se alió, sin remordimientos ni banderas, para ser el contrapoder del Ejecutivo; y, otros grupos, se disputan derechos, pero en unos y otros, la intolerancia los caracteriza y retrata. Si a esto se suman la pandemia, la crisis económica y el clima que cada día nos sorprende más, tenemos el coctel perfecto para una explosión. La única manera de llevar la nave del Estado hacia puerto seguro es llegando a entendimientos. Es oportuno que los que impulsan la constituyente dialoguen y acuerden con los diversos sectores; que los grupos en pugna por los derechos, al menos, hagan un intento de reunión para llevar las cosas en paz; que Salud guíe con lógica elemental la crisis sanitaria y no ponga a la sociedad en sobresaltos ni en jaque la economía y que los poderes del Estado trabajen realmente en armonía, pero con justa separación. Seguir como vamos no es opción. ¡Así de simple!