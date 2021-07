Proyectarse en el horizonte

La relación histórica de Estados Unidos y Panamá atraviesa por un período incierto que, aunque sus enviados digan que siguen promoviendo la unidad entre los dos países y la coordinación en la lucha por la seguridad regional, contra el narcotráfico, la corrupción y demás hierbas aromáticas, lo cierto es que lo que hay no funciona bien. ¿Cómo puede haber una gran relación, si ni siquiera envían un embajador desde hace más de tres años? Panamá es clave en la estrategia geopolítica de Estados Unidos, pero también para China, para Rusia o la Unión Europea. Pero la relación histórica con Estados Unidos hace a Panamá más proclive a tener una mejor relación con los Estados Unidos. Lo que hemos vivido los últimos años, en cambio, denota un avasallamiento que no es cónsono con esa amistad: Lista Clinton, Panama Papers, listas grises y de todos los colores…, lo que han hecho es minar la fortaleza de este pequeño, pero importante país. Estados Unidos, que hoy conmemora 245 años de independencia, debe proyectarse mejor en el horizonte y convertirse en ese gran hermano mayor. Fortalecer una verdadera relación con Panamá, pero no de jefe o amo, sino de amigo y hermano. Panamá es vital en la lucha contra el narcotráfico, contra la migración ilegal… Panamá es vital para el comercio marítimo internacional y como centro de conectividad. Estamos en un momento crucial y la importancia de Panamá crece, aun con todos sus desacuerdos internos. En estos 245 años de vida independiente, le deseamos todo lo mejor a Estados Unidos, cuya fortaleza institucional admiramos; mas, esperamos que se proyecte en el horizonte con una nueva estrategia, inteligencia y sentido común. ¡Así de simple!