La mayoría de los políticos que se agitaron en los 70, alrededor del régimen dictatorial o en la oposición, siguen activos. Son 50 años en la palestra pública. La pregunta que cabe es ¿por qué no prepararon sus relevos? El PRD, el Panameñista y el Molirena están cada día más sumidos en el clientelismo; el Partido Demócrata Cristiano languidece y los partidos liberales desaparecieron o fueron literalmente absorbidos por otros partidos. Los viejos políticos están criticando lo que ven y cómo sus partidos se han transformado. Unos siguen militando, pero sin mayor fuerza y otros lo hacen desde afuera. ¿De quién es la culpa? ¿Por qué la decadencia? Es oportuno que esos viejos políticos que se rasgan las vestiduras criticando, utilicen sus buenas ideas y construyan. Si bien es cierto que sus críticas dan en el clavo, no menos cierto es que lo que no hicieron en el pasado dio como resultado lo que vemos hoy en los partidos políticos. Nunca se preocuparon por formar sangre nueva, porque creyeron ser eternos en sus posiciones. Los partidos políticos están huérfanos de formación ideológica y política y llenos de gente que milita a cambio del “¿qué hay pa' mí?”. Están a tiempo de recapitular, formar ese consejo de sabios y coadyuvar en la formación de sangre nueva y descontaminada, para que asuma el liderazgo nacional que requiere el país. Despotricar en Twitter no funciona. ¡Así de simple!