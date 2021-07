Lecciones de un magnicidio

Por ahora, el magnicidio ocurrido en Haití deja más interrogantes que respuestas. Pero, poco a poco, van apareciendo algunas verdades, producto del trabajo de las agencias de inteligencia del propio país caribeño, de Colombia y de los Estados Unidos. Algo que queda claro del asesinato del presidente Jovenel Moïse, guarda relación con Colombia. Ya no solo se sabe que veinticuatro exmilitares de ese país participaron, sino que el director de la Policía de Colombia ha señalado que Duberney Capador -el que reclutó al resto para participar en la maniobra - sabía que la operación no era para arrestar al presidente, sino para matarlo. La historia nos marca que este tipo de tragedias quedan muchas veces enmarañadas en procesos investigativos de nunca acabar o sin resultados concluyentes. Allí están las dudas sobre los magnicidios de John F. Kennedy o de José Antonio Remón Cantera, pendientes por resolver. Lo que sí se puede es obtener algunas lecciones sobre temas que han sido objeto de discusión. En Colombia, el soldado profesional que llegue a la edad de cuarenta y cinco años debe retirarse del servicio o, en casos excepcionales, podrá mantenerse hasta los cincuenta y cinco, si se dedica a tareas administrativas. En Panamá, donde no hay militares por mandato constitucional, los miembros de la Fuerza Pública se deben retirar a los treinta años de servicio. En ambos casos, la jubilación se produce a una edad todavía productiva y, muchas veces, con la necesidad de seguir siéndolo. Es un secreto a voces que, muchos de ellos, se dedican a prácticas relacionadas con temas de seguridad privada. Como lección a aprender, es importante que las autoridades guarden el debido inventario y seguimiento de quienes han tenido acceso a formación, información y contactos relacionados con temas sensitivos de seguridad nacional.