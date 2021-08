“La solución de la Caja debe ser abarcando todos los aspectos, […]. Seguir como va, no es la solución ni tampoco continuar con discusiones que no conducen a ningún lado”

La reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social es urgente, para lograr que esta entidad tenga sostenibilidad en el tiempo y, a la vez, los jubilados logren irse con una pensión digna. Quedarse en el dilema de si la mejor forma es volver a la solidaridad o ahondar en las cuentas individuales, es desgastarse sin lograr nada positivo, sino todo lo contrario. La Caja, en especial el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, necesitan de una inyección millonaria y el país tiene cómo afrontarlo de forma sostenida. Panamá es rico en metales como cobre y oro y lo único que hay que hacer es lograr los mejores réditos en las regalías, que deben canalizarse hacia un fondo de pensiones para garantizar esas jubilaciones dignas para todos. Y no hay que inventar la rueda, porque los noruegos ya lo hicieron con el petróleo. El problema ahora es cómo volver eficiente la institución, porque de nada sirve inyectarle millones de dólares mientras las farmacéuticas siguen vendiendo a precios de piratas, los políticos siguen nombrando gente sin los requisitos mínimos, los sindicalistas defendiendo “conquistas” absurdas o la mafia blanca continúe succionando recursos sin vergüenza. La solución de la Caja debe ser abarcando todos los aspectos, porque hay que volver esa institución la más eficiente del país. Seguir como va, no es la solución ni tampoco continuar con discusiones que no conducen a ningún lado. ¡Así de simple!