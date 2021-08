“Es necesario que quienes afloraron ese “dictador que llevan dentro”, concluyan que, […], no van a ninguna parte y que el consenso y el diálogo es lo que conviene al bien común”

La pandemia ha hecho aflorar “el dictador que llevo dentro” de muchas personas y grupos. Desde el más bajo nivel a los más altos y en cualquier situación. Lo vemos con los agentes policiales que colocan un retén donde usted menos lo espera y provocan tranque, malestar y enojo a las personas. Y mejor que usted no se ponga a rebatirles, porque termina frente a un juez de paz. Lo absurdo de los toques de queda que se imponen: “porque yo soy la autoridad”. Pero al adentrarse en otros aspectos, salen a relucir otros casos: se llama a un diálogo nacional para un Pacto del Bicentenario y los partidos políticos, en vez de aprovechar la oportunidad para, en conjunto, crear ese plan necesario para el país, se imponen una Constituyente Paralela para desafiar al Gobierno de turno. Y ¡qué decir del diálogo por la Caja de Seguro Social!, donde el grupo de trabajadores de Conato se retira e impone sus puntos a cambio de regresar. Y es todo o nada. Los educadores que se niegan a impartir clases en las escuelas y colegios, sin importar lo verdaderamente importante: los estudiantes. Un diputado y un alcalde que decidieron echar al suelo el patrimonio histórico… Es lo triste y vergonzoso de este episodio con la pandemia, pero lo relevante es que ya se sabe quiénes son y cómo reaccionan. Es necesario que quienes afloraron ese “dictador que llevan dentro”, concluyan que, con su actitud, no van a ninguna parte y que el consenso y el diálogo es lo que conviene al bien común. No hay de otra. ¡Así de simple!