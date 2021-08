Un gran problema es la corrupción que registra Panamá como país y así lo resaltan las mediciones que al respecto se hacen a nivel internacional. Y es una vergüenza, porque no es un tema nuevo, es recurrente y no queda de otra que limpiar la casa. Nos enorgullecemos por ser un país con tantas características únicas, pero esta última medición sobre corrupción nos baja la moral. La queja, la culpa y cualquier alboroto que formemos no cambiará las cosas, al menos que, como país, nos propongamos erradicar la corrupción. Este problema está en todas las esferas de la sociedad y no es cuestión de mirar solo a un lado. Hay que mirar nuestro propio entorno. Por décadas, diversos sectores han culpado a los Gobiernos por la corrupción, pero toleran su propia corrupción. Y este no es el momento de culpar, sino de erradicar ese flagelo. Hay que trabajar a consciencia y hacer florecer la vergüenza y demás valores de la sociedad. Triste es ver a gente que se vanagloria por hacerse millonaria a costa del robo al país, pero peor por aquellos que admiran su destreza en ese “logro”. Tenemos que dar un golpe de timón y fomentar los valores cívicos y morales. No está de más que se activen los clubes cívicos, se reúnan con el Gobierno y, en conjunto, hacer una campaña al respecto. Llamar a creativos para que presenten propuestas pegajosas, para que contagien a la población sobre la necesidad de aislar a todo corrupto. Hay que hacer moda la lucha contra la corrupción. No hacer nada es persistir en el error. ¡Así de simple!