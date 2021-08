Carrera por el 24

La carrera política hacia la campaña electoral de 2024 ha comenzado. Ya se ven los primeros fogonazos entre los miembros de los diversos partidos, que buscan hacerse con el control de los colectivos e ir escalando hacia la candidatura mayor. Y esto sucede porque los partidos hoy están huérfanos de una ideología sólida, compromisos éticos y liderazgos inteligentes. Lo que tienen son gente escaladora, con pocos principios, que ven en el partidismo político una oportunidad para alcanzar el poder del Estado y disfrutar de los bienes públicos. Lo peor es que la dirigencia política actual usa la misma fórmula de los últimos quinquenios y es degradar al Gobierno de turno para apuntalar su escuálido respaldo electoral y, en las elecciones generales, pescar a ver si se gana el premio mayor, como rifa. Ningún político está proponiendo nada. Ninguno nos dice qué haría con la educación superior, por ejemplo; cómo sería su estrategia para llevar a Panamá a ser una potencia deportiva en las Olimpíadas de 2028 o qué harían en ciencia y tecnología en su futuro Gobierno. En Estados Unidos, ya Elon Musk piensa en la conquista de Marte, y, desde sus empresas privadas, tiene toda una estrategia. No pedimos tanto a los políticos panameños, pero solo basta preguntarse a los que hay en la palestra: ¿qué han hecho hoy por Panamá? Necesitamos gente nueva, con nuevas ideas y que haya hecho algo bueno por el país. No debemos seguir escogiendo entre gente que no ha hecho nada. ¡Así de simple!