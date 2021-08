Elevar nuestra Asamblea

Antes de las elecciones de 2019, una campaña hizo mella contra la reelección legislativa. El argumento era que había que elevar la calidad de nuestra Asamblea, con nuevas caras; que le dieran ese carácter de verdadera fiscalización y que fuese una Asamblea institucional, aprobando leyes de verdadero interés nacional y dejara a un lado las leyes sobre carimañolas y empanadas… En 2019 se renovó el 50 por ciento de la Asamblea, pero el resultado es el mismo o peor. Desde las diatribas dialécticas, hasta los puños. No hay partidas circuitales, pero sí fondos para la descentralización… En pocas palabras, es “la misma jeringa con diferente pitongo”, porque las encuestas internacionales ponen nuestra Asamblea entre las menos transparentes. Lo anterior significa que el problema no es la reelección, sino los propios diputados que salen electos por un sistema de circuitos, cuya configuración favorece que los diputados electos sean por clientelismo más que por propuestas. Si realmente queremos una Asamblea que esté a la altura de nuestros tiempos, hay que cambiar el sistema de elección. Diputados provinciales y un porcentaje de diputados nacionales. Seguir con este esquema de elección circuital va a mantener el mismo esquema de Asamblea de hoy y no hay razón para quejarse, si la propia sociedad no hace el esfuerzo por cambiar el sistema. ¡Así de simple!